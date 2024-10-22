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10:03, 22 октября 2024Путешествия

Двигатель самолета с пассажирами на борту засосал багажный транспортер и попал на видео

Двигатель самолета Boeing авиакомпании American Airlines засосал багажный транспортер в аэропорту Лондона и попал на видео. Кадры публикует Daily Mail.

Уточняется, что лайнер прилетел из Чикаго. Во время случившегося на борту все еще находились пассажиры. Самолет рулил к выходу на посадку, когда в двигатель угодил один из проезжавших мимо транспортеров багажа. На записи видно, как разорванные на куски части транспортера разлетаются по взлетной полосе.

Никто из пассажиров не пострадал, однако лайнер получил серьезные повреждения.

Ранее самолет американской авиакомпании Frontier Airlines, выполнявший рейс 1326 по маршруту Сан-Диего — Лас-Вегас, загорелся во время жесткой посадки в городе Лас-Вегас (штат Невада). Инцидент произошел в Международном аэропорту имени Гарри Рида.

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      Марк Успенский
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