Джонсон: ВСУ покидают линию фронта пешком из-за отсутствия техники

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) покидают линию фронта пешком из-за отсутствия техники. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-каналу Judging Freedom.

«У них нет транспортных средств, у них нет танков, у них нет бронетехники, они выбираются пешком», — заявил эксперт.

Экс-аналитик ЦРУ также рассказал о проблемах ВСУ с нехваткой личного состава и указал на заявления украинских чиновников. Он подчеркнул, что это приводит к отступлению украинских военных по всей линии фронта. Эксперт добавил, что Вооруженные силы (ВС) России только наращивают темп наступления.

Ранее украинский пленный Дмитрий Рутковский рассказал об усталости ВСУ от конфликта. Помимо этого, он сообщил об очень больших потерях украинских войск в Курской области.