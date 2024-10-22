Словацкий депутат Блага заявил, что будет продолжать ездить в Россию

Депутат от Словакии Любош Блага заявил в Европейском парламенте (ЕП) о том, что собирается продолжить поездки в Россию, так как «верит в мир». Об этом сообщает РИА Новости.

«Несколько дней назад я посетил Москву. Я увидел поистине процветающую страну (...) Я буду и дальше ездить в Россию, потому что, как и каждый словак, действительно верю в мир», — отметил евродепутат.

Блага подчеркнул, что принести «настоящий мир» смогут только выстраивание конструктивного диалога и взаимоуважение, а не «воровство российских активов и продолжающиеся поставки западного оружия Украине».

13 октября Блага посетил Москву, чтобы извиниться за русофобский Запад. Политик подчеркнул, что приехал, чтобы поблагодарить Россию за освобождение от фашизма.