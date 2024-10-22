Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:45, 22 октября 2024Путешествия

Иностранец побывал в России и описал привычку местных фразой «итальянцы бы вас не поняли»

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Гражданин Италии побывал в Крыму и описал одну привычку местных жителей фразой «итальянцы бы вас не поняли». Впечатлениями иностранец поделился в блоге своей жены «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

«Я никогда, наверное, столько не ел! Вернусь с лишними килограммами сто процентов! Здесь не три раза мы едим, а целых пять, с разными перекусами! Итальянцы бы вас не поняли. Мой организм не привык столько есть», — рассказал он.

Ранее этот же итальянец заявил, что иностранцы охотно ездили бы в Крым, если бы знали об этом месте.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      У части карт Visa и Mastercard истекут сертификаты безопасности. Чем это грозит россиянам?

      В Грузии заявили о призыве Запада повоевать с Россией несколько дней

      В российском регионе помутнела река

      Россиян на борту разбившегося в Судане самолета отправил брату видео

      Женщина увидела рай и ад во время клинической смерти

      Звезда OnlyFans пожаловалась на превратившего ее жизнь в ад преследователя

      Губернатор раскрыл подробности попытки атаки ВСУ на Орловскую область

      Альфонс обманул российскую студентку на более чем полтора миллиона рублей и был задержан

      В Харьковской области заявили о перевесе России

      Экс-тренер «Зенита» назвал катастрофой получение российского гражданства бразильцем клуба

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше