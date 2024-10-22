Умер создатель крупнейшей онлайн-библиотеки

Создатель бесплатной онлайн-библиотеки «Флибуста» скончался

Создатель крупнейшей онлайн-библиотеки «Флибуста», известный под псевдонимом Stiver, скончался. Об этом говорится на сайте заблокированного в России проекта.

Уточняется, что 20 октября он сделал эвтаназию, разрешенную в Германии. «Если не отпишусь в понедельник, значит сработало. Просьба тогда во вторник опубликовать эту информацию — для истории и чтобы остановить любые сборы "на помощь Стиверу», — говорится в сообщении.

В сентябре Stiver объявил о закрытии проекта из-за болезни. Он уточнил, что его госпитализировали с опухолью мозга. По его словам, серверы проекта оплачены еще на несколько недель.

«Флибуста» заблокирована на территории страны с лета 2015 года за нелегальное распространение трех книг писателя Рэя Брэдбери (по требованию издательства «Эксмо»).