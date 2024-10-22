Глава атакованного Украиной российского региона встретился с помощником Путина

Глава Курской области Смирнов встретился с помощником президента России Дюминым

Губернатор Курской области Алексей Смирнов встретился с Алексеем Дюминым, помощником президента России Владимира Путина. Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале.

«Обсудили оперативную обстановку на территории региона. Особое внимание уделили вопросам обеспечения безопасности жителей и поддержки пострадавших, а также формированию добровольческих подразделений и оперативному взаимодействию с федеральным центром», — написал он.

Глава региона также обсудил с Дюминым меры по восстановлению разрушенной инфраструктуры, а также помощи тем людям, которые покинули свои дома из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

22 октября появилось видео на котором видно разрушенную обстрелами церковь в населенном пункте под Суджей. На кадрах есть обрушенная входная зона, обломки которой лежат на месте дверей. Возле ворот можно увидеть воронки от прилетов. Внутри церкви также наблюдаются различные повреждения.