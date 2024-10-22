Гражданина Украины осудили за подрыв трех локомотивов в Запорожской области

Суд дал 16 лет украинцу Воробьеву за подрыв локомотивов в Запорожской области

Южный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы гражданина Украины Максима Воробьева, который совершил подрыв трех локомотивов в Запорожской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Ростовской области.

По данным ведомства, в 2023 году Воробьев вступил в террористическое сообщество, тем самым выразив готовность к совершению терактов на территории региона. После этого он уговорил своего знакомого вступить в то же сообщество и в период с апреля по июнь 2023 года вместе с ним подорвал три локомотива в Мелитопольском локомотивном депо государственного предприятия «Мелитопольская железная дорога».

Для совершения подрывов они использовали самодельные взрывные устройства и их компоненты, полученные через тайники.

Украинца признали виновным по статьям 205.4 («Участие в террористическом сообществе»), 205.1 («Содействие террористической деятельности»), 205 («Террористический акт») и 222.1 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств») УК РФ. Три года он проведет в тюрьме, а оставшиеся 13 лет — в колонии строгого режима.

Ранее сотрудники ФСБ и МВД выявили поджигателя оборудования на станции Московка Западно-Сибирской железной дороги.