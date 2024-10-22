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14:35, 22 октября 2024Интернет и СМИ

Internet Archive оштрафовали в России на миллионы рублей

Суд оштрафовал сервис Internet Archive за неудаление запрещенной информации

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Таганский суд Москвы оштрафовал сервис Internet Archive на миллионы рублей. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы.

Сообщается, что сервис признали виновным по части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Internet Archive обвинили в неудалении запрещенной на территории России информации.

Суд назначил сервису административный штраф в 3,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что за нарушение той же статьи КоАП суд оштрафовал мессенджер Telegram. Его обязали выплатить четыре миллиона рублей.

До этого стало известно, что Internet Archive подвергся серьезной хакерской атаке. Отмечается, что в результате могли быть похищены данные 31 миллиона пользователей.

Сервис был основан в 1996 году Брюстером Кале. Благодаря Internet Archive пользователи могу получить доступ к любой информации, когда-либо появившейся в интернете.

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      Мария Большакова
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