Израиль нанес удар по жилому дому напротив крупнейшей больницы в Бейруте

ВВС Израиля атаковали жилой дом напротив крупнейшей больницы в Бейруте

ВВС Израиля атаковали жилой дом напротив крупнейшей больницы — клиники имени Рафика Харири в Бейруте, пишет РИА Новости.

Отмечается, что к месту удара прибыло более 15 машин скорой помощи и две пожарные машины. Журналисты уточнили, что спасатели оперативно разгребают завалы в поисках выживших, а также эвакуируют тела погибших.

Ранее израильские военные нанесли два авиаудара по южному пригороду Бейрута. Несколько снарядов пришлось по кварталу, прилегающему к территории аэропорта в столице Ливана.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала здания финансовой организации «Кард Аль-Хасан», связанной с «Хезболлой».