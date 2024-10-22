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00:41, 22 октября 2024Мир

Израиль нанес удар по жилому дому напротив крупнейшей больницы в Бейруте

ВВС Израиля атаковали жилой дом напротив крупнейшей больницы в Бейруте

Фото: Global Look Press

ВВС Израиля атаковали жилой дом напротив крупнейшей больницы — клиники имени Рафика Харири в Бейруте, пишет РИА Новости.

Отмечается, что к месту удара прибыло более 15 машин скорой помощи и две пожарные машины. Журналисты уточнили, что спасатели оперативно разгребают завалы в поисках выживших, а также эвакуируют тела погибших.

Ранее израильские военные нанесли два авиаудара по южному пригороду Бейрута. Несколько снарядов пришлось по кварталу, прилегающему к территории аэропорта в столице Ливана.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала здания финансовой организации «Кард Аль-Хасан», связанной с «Хезболлой».

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      Марина Совина
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