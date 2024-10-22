Из-за вспышки инфекции в российском детском саду возбудили дело

В Петербурге возбуждено дело из-за заболевания воспитанников детского сада

В Санкт-Петербурге возбуждено дело из-за заболевания воспитанников детского сада города Павловска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, по состоянию на 21 октября выявлено 14 случаев заболевания острым гастроэнтеритом и 3 — сальмонеллезом. Следователи осматривают место происшествия, проводят обыски у поставщиков питания в детское учреждения и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Дело возбуждено по пункту «б» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Ранее в детском саду «Рябинушка» в Псковском районе Псковской области зафиксировали вспышку кишечной инфекции. Тогда пострадал 21 человек, среди которых были 20 детей.