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12:53, 22 октября 2024Силовые структуры

Из-за вспышки инфекции в российском детском саду возбудили дело

В Петербурге возбуждено дело из-за заболевания воспитанников детского сада

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Санкт-Петербурге возбуждено дело из-за заболевания воспитанников детского сада города Павловска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, по состоянию на 21 октября выявлено 14 случаев заболевания острым гастроэнтеритом и 3 — сальмонеллезом. Следователи осматривают место происшествия, проводят обыски у поставщиков питания в детское учреждения и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Дело возбуждено по пункту «б» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Ранее в детском саду «Рябинушка» в Псковском районе Псковской области зафиксировали вспышку кишечной инфекции. Тогда пострадал 21 человек, среди которых были 20 детей.

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      Екатерина Кашурникова
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