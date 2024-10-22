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16:29, 22 октября 2024Культура

Киркорова обвинили в пропаганде ЛГБТ за фразу про квадроберов

Филиппа Киркорова обвинили в пропаганде ЛГБТ среди детей во время съемок шоу

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Певца Филиппа Киркорова могут привлечь к ответственности за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) среди несовершеннолетних. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Речь о YouTube-шоу Димы Масленникова, во время которого артист ответил на реплику молодого человека-квадробера с гримом кота фразой «котик-котик, дай мне в ротик». Как позже пояснил Филипп Бедросович, такую фразу в шутку говорили в его детстве, вот он и вспомнил ее.

На выпуск проекта обратили внимание активисты из движения «Сорок сороков», которые считают, что это подпадает под пропаганду ЛГБТ. Как сообщает канал, движение уже обратилось в полицию и написало соответствующее заявление.

Ранее стало известно, что известных российских рэперов удалили из стриминг-сервисов за пропаганду ЛГБТ.

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      Андрей Шеньшаков
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