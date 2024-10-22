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12:32, 22 октября 2024Наука и техника

Китай запустил спутник Tianping-3

Китай запустил спутник Tianping-3 для исследования атмосферы

Фото: Zheng Taotao / Xinhua / Globallookpress.com

Китай запустил космический аппарат Tianping-3, который предназначен для исследования верхних слоев атмосферы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Renmin wang.

Ракета-носитель Long March 6 («Чанчжэн-6») со спутником стартовала с космодрома Тайюань в провинции Шаньси в 08:10 по пекинскому времени (03:10 по московскому). Отмечается, что спутник успешно вывели на заданную орбиту.

Tianping-3 будут использовать для калибровки наземного радиолокационного оборудования. Также аппарат позволит проводить мониторинг низкоорбитальной космической среды и коррекции модели предсказания орбиты.

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Ранее в октябре стало известно, что Китай запустил вторую партию спутников группировки Qianfan («Тысяча парусов»), выступающей аналогом системы Starlink американской компании SpaceX. Партию из 18 аппаратов запустили на ракете Long March 6A.

В том же месяце Центральное телевидение Китая сообщило об успешном запуске спутника дистанционного зондирования Земли Gaofeng-12 05. Аппарат планируют использовать в сельском хозяйстве, городском планировании и оказании помощи при стихийных бедствиях.

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      Даниил Иринин
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