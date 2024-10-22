Китайские банки задумались о филиалах в России

Депутат Аксаков: банки из КНР и Вьетнама задумались об открытии филиалов в РФ

В России могут появиться филиалы китайских и вьетнамских банков. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, его процитировало агентство «Интерфакс».

По словам парламентария, кредитные организации азиатских государств проявили интерес к открытию филиалов в России. Это не самые крупные банки, не входящие в первый эшелон. Однако им хочется воспользоваться возможностями, которые открылись в РФ после принятия соответствующих законов. Как пояснил Аксаков, «заработать все хотят».

Ранее Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, разрешающий иностранным банкам открывать филиалы в России. Однако им будет нельзя проводить банковские операции и сделки с физическими лицами. Кроме того, им запретят предоставлять сейфы для хранения документов и ценностей. В то же время они смогут переводить средства без открытия банковских счетов и купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах.