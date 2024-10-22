Коммунисты из Молдавии захотели отменить результаты голосования на референдуме за рубежом

Компартия Молдавии будет требовать отмены результатов голосования за рубежом

Партия коммунистов Республики Молдавии (ПКРМ) будет требовать отмены результатов голосования за рубежом на прошедшем референдуме об интеграции республики в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщила член политисполкома партии Диана Караман, пишет ТАСС.

По ее словам, представители ПКРМ зафиксировали нарушения на прошедшем в воскресенье голосовании. Собранную информацию они передадут в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Молдавии. «Мы будем требовать отмены результатов выборов на избирательных участках за рубежом или как минимум пересчета голосов», — заявила Караман.

В случае отказа представители ПКРМ обратятся в суд и будут оспаривать это решение там.

Ранее политолог в разговоре с «Лентой.ру» назвал три причины, по которым молдавская диаспора в Европе оказала сильное влияние на прошедших президентских выборах и референдуме в Молдавии.