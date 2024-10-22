Коммунисты из Молдавии захотели отменить результаты голосования на референдуме за рубежом

Партия коммунистов Республики Молдавии (ПКРМ) будет требовать отмены результатов голосования за рубежом на прошедшем референдуме об интеграции республики в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщила член политисполкома партии Диана Караман, пишет ТАСС.
По ее словам, представители ПКРМ зафиксировали нарушения на прошедшем в воскресенье голосовании. Собранную информацию они передадут в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Молдавии. «Мы будем требовать отмены результатов выборов на избирательных участках за рубежом или как минимум пересчета голосов», — заявила Караман.
В случае отказа представители ПКРМ обратятся в суд и будут оспаривать это решение там.
Ранее политолог в разговоре с «Лентой.ру» назвал три причины, по которым молдавская диаспора в Европе оказала сильное влияние на прошедших президентских выборах и референдуме в Молдавии.