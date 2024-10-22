Apple представит новые компьютеры в октябре

Apple анонсирует новые компьютеры Mac mini и MacBook Pro до конца октября

Корпорация Apple представит новые компьютеры на чипе M4 до конца октября. Об этом в своем X заявил известный инсайдер Сонни Диксон.

По информации Диксона, американский IT-гигант может анонсировать очередное обновление линейки компьютеров Mac в ближайшее время. Автор рассказал, что его источник уверен, что Apple покажет новые устройства до конца недели, то есть до 25 октября включительно.

Сонни Диксон заметил, что одним из новых аппаратов окажется компьютер Mac mini, который получит пять разъемов USB-C. Также Apple может представить мощный ноутбук MacBook Pro. Судя по всему, речь идет о девайсах на процессоре M4, которые неофициально появились в российской продаже в начале октября.

Специалист полагает, что Apple не будет устраивать отдельную презентацию гаджетов, иначе бы она предупредила об этом заранее. Скорее всего, корпорация опубликует на своем сайте пресс-релиз — так она уже делала в случае с планшетом iPad mini 7, который представили 15 октября.

Ранее инсайдеры рассказали, что корпорация Apple проведет до конца года как минимум еще одну презентацию гаджетов. На ней должны показать новые компьютеры.