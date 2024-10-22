Newsmaker: полиция Молдавии расследует 400 случаев подкупа на голосовании

Полиция Молдавии расследует около 400 случаев подкупа избирателей на голосовании во время выборов президента республики и референдума о вступлении страны в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщили в правоохранительных органах республики, передает издание Newsmaker в своем Telegram-канале.

В заявлении полиции утверждается, что во всех случаях избиратели продали свои голоса за деньги. Не уточняется, сотрудничали ли они с провластными или оппозиционными политическими силами. «Большинство подозреваемых сотрудничают со следствием и предоставляют информацию, которая может служить доказательством», — сообщают в полиции Молдавии.

Подозреваемым грозит штраф в размере до 37,5 тысяч молдавских леев (около 200 тысяч рублей).

Ранее Майя Санду обвинила некие «преступные группы» в покупке 300 тысяч голосов для влияния на итоги референдума о вступлении Молдавии в Европейский союз (ЕС) и президентских выборов. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о необходимости предъявить доказательства насчет якобы подкупа избирателей, потому что «это достаточно серьезное обвинение».