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19:26, 22 октября 2024Экономика

Москвичей предупредили о дождях

Синоптик Вильфанд: с середины недели в Москве начнутся дожди

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Со среды, 23 октября, в Москве начнутся дожди. Об осадках предупредил жителей столицы научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет «Интерфакс».

«Завтра будет дождливый день. Дожди небольшие, а местами умеренные, выпадет до 5-8 миллиметров в отдельных районах Москвы. Усиление ветра за счет этого противодействия до 15 метров в секунду, а на следующий день (24 октября) даже до 17 метров в секунду, хотя уже осадки уменьшатся», — рассказал синоптик.

С 24 октября температура воздуха начнет понижаться, отметил метеоролог. Это будет обусловлено приходом воздушных масс с запада и северо-запада, пояснил Вильфанд. Однако столбики термометров не опустятся ниже 6-10 градусов Цельсия, что незначительно превышает климатическую норму.

Ранее жителей Москвы и области предупредили о «желтом» уровне погодной опасности из-за сильного ветра. Его введут с 9:00 до 21:00 в среду, 23 октября. В связи с этим водителей призвали не парковать автомобили рядом с деревьями, а пешеходам посоветовали обходить шаткие конструкции.

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      Нина Ташевская
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