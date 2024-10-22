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17:24, 22 октября 2024Экономика

Предсказана цена нефти в 2025 году

МВФ: в 2025 году баррель нефти будет стоить 72,84 доллара

Фото: Yusuf Ahmad / Reuters

В 2024 году средняя цена барреля нефти составит 81,29 доллара, в 2025 году она опустится до 72,84 доллара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Международного валютного фонда (МВФ).

Речь идет о среднем арифметическом цен на нефть сортов Brent, Dubai и WTI.

Эксперты фонда отметили, что сокращение добычи государствами ОПЕК+ поддержало рост мирового спроса на данный энергоноситель. В свою очередь, обострение ситуации на Ближнем Востоке компенсировало значительное увеличение добычи государствами, не относящимися к этому картелю. Кроме того, МВФ установил, что российская нефть, отправляемая в основном в Китай и Индию, большую часть прошлого года продавалась выше потолка цен, установленного G7, но с дисконтом в 15-20 долларов относительно сорта Brent.

Между тем 18 октября цена фьючерсных контрактов на декабрьские поставки Brent упала ниже 73 долларов за баррель впервые с 1 октября 2024 года.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что министерство финансов обеспечит исполнение бюджета вне зависимости от внешней конъюнктуры. Если нефть подешевеет ниже 60 долларов за баррель, недостающие суммы компенсируют за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

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      Кирилл Луцюк
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