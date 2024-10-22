Настасья Самбурская пожаловалась на набранные в отпуске килограммы

Настасья Самбурская пожаловалась на набранные в отпуске три килограмма

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская пожаловалась на килограммы, которые набрала в отпуске. Об этом она заявила в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя звезда сериала «Универ» разместила снимок, на котором предстала, сидя в самолете, без макияжа. Кроме того, она распустила волосы, а также надела черный топ и белую кофту.

При этом звезда рассказала, что после отдыха поправилась на три килограмма, а также приобрела мешки под глазами. «Возвращаюсь из отпуска, а не из свадебного путешествия. Замуж тайно не выходила, это продюсер по пьяни ляпнул», — уточнила она.

Ранее в октябре Самбурская раскритиковала внешность Летучей и пожалела. Артистка призналась, что однажды между ней и бывшей ведущей популярной программы «Ревизорро» возник конфликт.