Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:28, 22 октября 2024Ценности

Настасья Самбурская пожаловалась на набранные в отпуске килограммы

Настасья Самбурская пожаловалась на набранные в отпуске три килограмма
Настасья Самбурская

Настасья Самбурская. Фото: @samburskaya

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская пожаловалась на килограммы, которые набрала в отпуске. Об этом она заявила в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя звезда сериала «Универ» разместила снимок, на котором предстала, сидя в самолете, без макияжа. Кроме того, она распустила волосы, а также надела черный топ и белую кофту.

При этом звезда рассказала, что после отдыха поправилась на три килограмма, а также приобрела мешки под глазами. «Возвращаюсь из отпуска, а не из свадебного путешествия. Замуж тайно не выходила, это продюсер по пьяни ляпнул», — уточнила она.

Ранее в октябре Самбурская раскритиковала внешность Летучей и пожалела. Артистка призналась, что однажды между ней и бывшей ведущей популярной программы «Ревизорро» возник конфликт.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      «Знаменитая техника, которая якобы не горит». ВСУ пригнали Abrams в Курскую область. Подбитый танк попал на видео

      Генпрокурор Украины подал в отставку

      Клава Кока впервые прокомментировала разрыв с бойфрендом

      Россиянам назвали подлежащие увеличению в связи с повышения МРОТ выплаты

      Раскрыт настоящий источник глобальных выбросов метана

      Российские таможенники задержали иностранку с украшениями на миллионы рублей

      В МИД пригрозили Польше из-за решения закрыть консульство России

      Туристка пошла испражниться на пляже и подверглась нападению дикого зверя

      Полиция Молдавии начала расследование сотни случаев подкупа на голосовании

      Аналитик объяснил увеличение поставок российского СПГ в Европу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше