Названа предварительная дата дебатов между кандидатами в президенты Молдавии

Дебаты между Санду и Стояногло могут пройти в конце этой недели

Дебаты между нынешним президентом Молдавии Майей Санду и кандидатом от Партии социалистов Александром Стояногло могут состояться в конце этой недели. Об этом заявил руководитель пресс-службы администрации президента республики Адриан Бэлуцел в своем Telegram-канале.

«День дебатов пока обсуждается, однако мы предлагаем сделать это как можно раньше. Хотя бы в пятницу, чтобы кандидаты успели съездить по округам», — написал Бэлуцел.

Он добавил, что команда действующего президента Санду ставит в приоритет сроки дебатов, а не «условия, в которых они организованы».

Ранее Майя Санду вызвала на дебаты Александра Стояногло, занявшего второе место в первом тура выборов президента Молдавии. Вскоре он ответил предложением организовать их на «нейтральной платформе».

20 октября параллельно прошли выборы президента Молдавии и референдум о вступлении республики в Европейский союз (ЕС). По итогам первого тура голосования никто из кандидатов на пост главы государства не набрал более 50 процентов голосов. Это значит, что будет проведен второй тур, который пройдет 3 ноября.