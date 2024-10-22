Названы дешевые способы избавиться от вредителей на даче

«БелНовости»: избавиться от вредителей на даче удастся с помощью золы и горчицы

Избавиться от вредителей на даче удастся с помощью золы и горчицы. Дешевые и при этом эффективные способы сделать это назвали эксперты издания «БелНовости».

В качестве одного из рабочих средств от тли и мучнистой росы специалисты назвали раствор из золы и мыла. Для его приготовления понадобится смешать стакан золы с десятью литрами воды, после чего, подождав минимум двое суток, добавить столовую ложку мыла и приступить к опрыскиванию растений.

Эффективной в борьбе с такими вредителями, как слизни, тля, огневка, пилильщики, клопы, яблоневая плодожорка и другими грызущими листья растений гусеницами является горчица. Эксперты предложили смешать стакан горчичного порошка с ведром воды и дать настояться 48 часов. Перед опрыскиванием, добавили они, потребуется разбавить концентрат водой в соотношении 1:5.

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