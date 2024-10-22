Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:51, 22 октября 2024Экономика

Названы дешевые способы избавиться от вредителей на даче

«БелНовости»: избавиться от вредителей на даче удастся с помощью золы и горчицы

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Избавиться от вредителей на даче удастся с помощью золы и горчицы. Дешевые и при этом эффективные способы сделать это назвали эксперты издания «БелНовости».

В качестве одного из рабочих средств от тли и мучнистой росы специалисты назвали раствор из золы и мыла. Для его приготовления понадобится смешать стакан золы с десятью литрами воды, после чего, подождав минимум двое суток, добавить столовую ложку мыла и приступить к опрыскиванию растений.

Эффективной в борьбе с такими вредителями, как слизни, тля, огневка, пилильщики, клопы, яблоневая плодожорка и другими грызущими листья растений гусеницами является горчица. Эксперты предложили смешать стакан горчичного порошка с ведром воды и дать настояться 48 часов. Перед опрыскиванием, добавили они, потребуется разбавить концентрат водой в соотношении 1:5.

Ранее в этот же день россиянам перечислили методы, помогающие избавиться от чешуйниц в доме.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Заявивший о гибели бойца СВО ради «солнечного дня» мэр уволился. На отставке настоял губернатор, которому было стыдно

      Россияне пожаловались на трехлетний фекальный потоп

      Умер создатель крупнейшей онлайн-библиотеки

      «Монако» с Головиным разгромил «Црвену Звезду» и стал промежуточным лидером Лиги чемпионов

      В Индии заявили о поиске «альтернативных путей» к миру на Украине

      В Польше допустили высылку посла России из страны

      В Германии обвинили Харрис в смерти сотен тысяч украинцев

      Байден призвал Пашиняна завершить работы над мирным соглашением с Баку до конца года

      Пленный военнослужащий ВСУ рассказал об угрозах сотрудников ТЦК

      В США рассказали о сломанных камерах на границе с Мексикой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше