Названы способы избавиться от чешуйниц в доме

«Тут новости»: избавиться от чешуйниц в доме можно с помощью спиртового раствора

Избавиться от чешуйниц в доме удастся с помощью спиртового раствора. Этот и другие простые способы устранить вредителей назвали эксперты издания «Тут новости».

Чешуйницы обычно появляются в местах с высокой влажностью — в ванных, около стояков, под мойкой — и любят темноту и щели, где можно укрыться. Помимо этого, чешуйница может селиться в горшках с цветами. Опасность этого насекомого состоит не только в том, что оно портит внешний вид растений, но и может передавать различные болезни.

Бороться с чешуйницами, по словам экспертов, можно с помощью нескольких методов. Так, они порекомендовали приготовить спиртовой раствор, состоящий из стакана спирта, смешанного с литром воды, а также уксусный раствор из столовой ложки уксуса на литр воды, после чего залить одно из этих средств в пульверизатор и опрыскивать растения и места, где были замечены насекомые, в течение нескольких дней до полного их исчезновения. Нелишним будет провести и генеральную уборку в доме с использованием моющих средств, в составе которых есть активный кислород, сода, лимонная кислота или хлор.

Между тем самым простым и безопасным способом устранить чешуйниц является их механическое удаление с помощью щетки, ватного тампона или палочки, отметили специалисты. В случае если насекомые атаковали растение, понадобится сначала очистить от них листья и стебли, а затем промыть теплой водой.

Ранее домохозяек призвали использовать лавровый лист в борьбе с тараканами.