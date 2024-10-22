Названы города с сильнее всего подорожавшим жильем

«Девелопмент-Юг»: сильнее всего новостройки подорожали в Екатеринбурге

Российским городом, где за год сильнее всего подорожали квартиры в новостройках, стал Екатеринбург. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг».

По итогам сентября 2024 года стоимость «квадрата» в новом жилье Екатеринбурга составила 148,7 тысячи рублей — на 23,8 тысячи больше, чем в аналогичный период 2023-го. Второе место в топе городов с подорожавшими новостройками заняла Пермь, где в этом году «квадрат» стоит 141 тысячу рублей против 117,2 тысячи в прошлом году. Тройку лидеров замкнул Ростов-на-Дону — 138,9 тысячи против 116,1 тысячи рублей.

Стабильнее всего цена метра оказалась во Владивостоке. В сентябре 2023-го стоимость «квадрата» составляла 167 тысяч рублей, а в сентябре 2024-го выросла лишь на 0,35 процента.

Ранее эксперты по недвижимости посоветовали россиянам не ждать снижения стоимости первичного жилья в ближайшее время. Согласно прогнозам, стоимость квартир в новостройках может вырасти на 5-10 процентов к концу 2024 года.