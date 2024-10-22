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22:27, 22 октября 2024Экономика

Начало отопительного сезона в российской многоэтажке привело к трагедии

Житель Невинномысска заживо сварился в залитом кипятком подвале

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

В Невинномысске начало отопительного сезона привело к трагедии. Детали произошедшего приводит издание «Блокнот».

Теплом жилой дом по улице Баумана не могут обеспечить из-за затопленного нечистотами подвала. Канализацию прорывает из года в год. В управляющей компании в ответ на жалобы жильцов разводят руками, обращения в администрацию не ускорили решение проблемы. Лестничные площадки затянуты паром, двери квартир и стены размокли от первого до пятого этажа.

В этом году коммунальная авария обернулась летальным исходом. Муж управдома, в очередной раз спустившись проверить подвал, сварился в кипятке заживо. По версии собственников, он мог поскользнуться либо получить удар током. Городские власти не комментируют инцидент.

Ранее на трехлетний фекальный потоп пожаловались жители многоэтажки в Воронеже. Больше всего от заливов страдают жильцы первого этажа с инвалидностью: фекальная вода нередко поднимается в ванные и туалеты.

Ежемесячно нечистотами заливает подвал и в одном из домов в Кемерово. По лестничной площадке и квартирам разносится запах канализации, из-за вечной сырости на стенах растет черная плесень. Коммунальщики не раз устраняли засор, но трубы забивает вновь и вновь. Более кардинальных шагов не предпринимается.

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      Виктория Клабукова
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