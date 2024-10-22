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06:01, 23 октября 2024Забота о себе

Нутрициолог предупредила о вреде популярного осенью овоща

Нутрициолог Меркулова не рекомендовала есть тыкву диабетикам

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Существуют продукты двойного воздействия — на первый взгляд, они полезны, однако есть в них и другая сторона, приносящая вред, сообщила доцент ГУУ, кандидат педагогических наук, нутрициолог Ирина Меркулова. В беседе с «Лентой.ру» она предупредила о потенциальном вреде такого популярного осенью овоща, как тыква.

Специалист отметила, что тыква содержит большое количество витамина А (бета-каротина), который поддерживает зрение, иммунитет и здоровье кожи, способствует улучшению пищеварения и снижению уровня холестерина. Кроме того, по словам нутрициолога, в овоще есть редкий витамин Т, также известный как карнитин. Он влияет на развитие мышечной массы и сжигание жиров, а также способствует усвоению тяжелой пищи.

Что касается тыквенных семечек, то это источник магния, цинка и полезных жиров, подчеркнула Меркулова. Их можно использовать для супов, запеканок, каш, выпечки и полезных десертов.

Тыква — отличная замена конфетам и булкам. Сладкая, но низкокалорийная. В 100 граммах сырой тыквы содержится в среднем 22 килокалории. Большую часть мякоти составляет вода. При этом тыква богата клетчаткой, витаминами С и В, а также редким витамином группы Т, который способствует образованию красных и белых кровяных телец

Ирина Меркулованутрициолог

При этом мякоть тыквы обладает высоким гликемическим индексом — до 75 единиц в приготовленном виде, предостерегла собеседница «Ленты.ру». Поэтому она не рекомендовала есть продукт диабетикам и тем, у кого уровень сахара в крови выше нормы.

Ранее врач-диетолог, терапевт Олег Кривченков в разговоре с «Лентой.ру» предупредил россиян о возможных негативных эффектах от употребления в пищу помидоров.

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      Екатерина Смирная
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