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19:51, 22 октября 2024Путешествия

Пассажирка самолета совершила один необдуманный поступок и была раскритикована в сети

Фото: @mildlyinfuriating / Reddit

Пассажирка самолета совершила один необдуманный поступок во время полета и была раскритикована в сети. Кадр с ее участием был опубликован на форуме Reddit сидевшим сзади пассажиром.

На снимке изображена девушка, которая откинула волосы назад, закрывая ими обзор экрана попутчика. «Начните заплетать ей косы, а если она повернется, скажите, что вам скучно», «Люди тупые и не будут замечать происходящее вокруг, пока им не скажешь», «Почему вы позволили ей это сделать?», «Если вы парень, просто громко понюхайте ее волосы, она их сразу одернет», — писали юзеры.

Ранее пользователи сети поспорили об этикете в салоне самолета из-за поведения одного из пассажиров American Airlines. Некоторые юзеры форума Reddit осудили автора публикации, который хотел, чтобы сидевший рядом попутчик закрыл шторку окна.

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      Марк Успенский
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