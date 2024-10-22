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08:54, 22 октября 2024Бывший СССР

Подполье сообщило об ударе по территории бывшего противотанкового полка

Лебедев: в Новомосковске атакована территория бывшего противотанкового полка

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об атаке по территории бывшего 977-го противотанкового артиллерийского полка в Днепропетровской области. Его слова приводит РИА Новости.

Подпольщик отметил, что удар пришелся в район «Корея», эта территория была заброшена, но летом этого года туда начали заезжать военные машины и грузовики, были выставлены блокпосты.

Лебедев рассказал, что в 2:57 по московскому времени взрывы раздались на подконтрольной Киеву части Запорожской области, в 2:58 — в направлении Синельникова Днепропетровской области.

Ранее стало известно о повреждении объекта критической инфраструктуры на подконтрольной Украине части Херсонской области. Об этом заявил глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

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      Марина Совина
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