Призывавший «закрыть срамные места» памятнику «Родина‑мать» получил срок

Блогер получил срок за призывы «закрыть срамные места» памятнику «Родина‑мать»

В Волгограде суд вынес приговор 39-летнему блогеру Марселю (Расулу) Ахияретдинову, который призывал «закрыть срамные места» памятнику «Родина‑мать». Об этом сообщает V1.ru.

Блогер признан виновным по статье 354.1 Уголовного кодекса («Оскорбление памяти защитников Отечества»). Ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием десяти процентов заработка, а также запретом заниматься администрированием сайтов в интернете.

Ахияретдинов полностью признал вину и просил суд не лишать его свободы. Прокурор запрашивал для него два года в колонии-поселении.

8 февраля Ахияретдинов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой переделать монумент «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде из-за голой груди и торчащих сосков скульптуры. По словам россиянина, пообщавшись с мусульманским и православным духовенством, а также с жителями Волгограда, он пришел к выводу, что ни один человек не доволен внешним видом монумента. При этом внешний вид скульптуры он назвал ошибкой Советского Союза.

Позже блогер извинился.