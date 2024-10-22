Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:14, 22 октября 2024Силовые структуры

Призывавший «закрыть срамные места» памятнику «Родина‑мать» получил срок

Блогер получил срок за призывы «закрыть срамные места» памятнику «Родина‑мать»

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Волгограде суд вынес приговор 39-летнему блогеру Марселю (Расулу) Ахияретдинову, который призывал «закрыть срамные места» памятнику «Родина‑мать». Об этом сообщает V1.ru.

Блогер признан виновным по статье 354.1 Уголовного кодекса («Оскорбление памяти защитников Отечества»). Ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием десяти процентов заработка, а также запретом заниматься администрированием сайтов в интернете.

Ахияретдинов полностью признал вину и просил суд не лишать его свободы. Прокурор запрашивал для него два года в колонии-поселении.

8 февраля Ахияретдинов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой переделать монумент «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде из-за голой груди и торчащих сосков скульптуры. По словам россиянина, пообщавшись с мусульманским и православным духовенством, а также с жителями Волгограда, он пришел к выводу, что ни один человек не доволен внешним видом монумента. При этом внешний вид скульптуры он назвал ошибкой Советского Союза.

Позже блогер извинился.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Маск заявил о возможном обострении на Украине из-за Южной Кореи. Сеул может направить специалистов на помощь Киеву

      Маркетплейсам захотели запретить правило молчаливого согласия

      Появились подробности о пострадавших при жесткой посадке вертолета в российском регионе

      Россиянин изнасиловал 14-летнюю сестру и расправился с ней

      Скульптура девочки с цветами напугала жителей российского города

      Российская журналистка отравилась болотным газом в номере отеля и не выжила

      «Т-Банк» разморозил средства клиентов на 3,5 миллиарда рублей

      Сестра Ким Чен Ына назвала Украину и Южную Корею невоспитанными собаками

      Обновление Windows сломало Word

      Российский истребитель сопроводил борт Си Цзиньпина около Казани

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше