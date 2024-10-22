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01:42, 22 октября 2024Бывший СССР

Пушков раскритиковал Санду после выборов в Молдавии

Пушков назвал Санду частью «мирового либерального интернационала»
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду является частью «мирового либерального интернационала», заявил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков после первого тура выборов президента, а также референдума по евроинтеграции в стране.

«Серая, тусклая, лишенная харизмы, зато глава Молдавии в отличных отношениях с США, ЕС, Соросом-младшим и т.д., и является частью мирового либерального интернационала, который повсюду превращает выборы в манипуляцию и стремится продвигать во власть безликих, но хорошо управляемых марионеток», — раскритиковал политика член Совфеда.

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До этого конституционные изменения, направленные на евроинтеграцию Молдавии, поддержали на референдуме 50,46 процента граждан. Против проголосовали 49,54 процента. Президент Молдавии Майя Санду обвинила «преступные группы» в покупке 300 тысяч голосов для влияния на итоги референдума. Таким образом она объяснила минимальный разрыв.

По итогам первого тура никто из кандидатов на выборах в Молдавии не смог набрать более 50 процентов голосов, в связи с чем, 3 ноября, будет проведен второй тур голосования, на котором оппонентами станут Санду, которая набрала 42,45 процента и кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло, набравший 25,98 процентов.

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      Сергей Грехов
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