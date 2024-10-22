Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:09, 22 октября 2024Мир

Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине

Песков: Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине на переговорах в Казани
СюжетСаммит БРИКС
Си Цзиньпин и Владимир Путин

Си Цзиньпин и Владимир Путин. Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине и международную обстановку в целом на переговорах на полях саммита БРИКС в Казани. Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«[Переговоры прошли] очень откровенно, по-деловому, конструктивно, конкретно. Обсуждались конкретные вопросы. (...) Обмен мнениями и по Украине состоялся, и в целом по международной обстановке», — уточнил он.

Песков отметил, что в ходе переговоров еще раз было констатировано существенное совпадение позиций и подходов Москвы и Пекина в отношении того, что происходит в мире. Кроме того, российский лидер и председатель КНР наметили основные параметры дальнейших контактов и продолжения диалога.

Ранее Си Цзиньпин оценил отношения России и Китая. Он заявил, что за прошедшее десятилетие взаимодействие двух государств приобрело беспрецедентный и уникальный характер.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Заявивший о гибели бойца СВО ради «солнечного дня» мэр уволился. На отставке настоял губернатор, которому было стыдно

      Эндокринолог назвала одну из главных причин сахарного диабета

      Обнаружено самое маленькое яйцо динозавра

      Прожившего на станции скорой помощи 16 лет кота спасли от «увольнения»

      Неизвестные напали на мужчину около ТЦ в Подмосковье и отрезали ему ухо

      В сети возмутились ценой шубы российского бренда Lime

      У российской туристки украли телефон, деньги и драгоценности на курорте Таиланда

      Франция начнет испытания демонстратора многоразовой ракеты

      Новую стратегию съемок фильмов от Netflix высмеяли

      Москвичам назвали срок наступления заморозков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше