Песков: Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине на переговорах в Казани

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине и международную обстановку в целом на переговорах на полях саммита БРИКС в Казани. Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«[Переговоры прошли] очень откровенно, по-деловому, конструктивно, конкретно. Обсуждались конкретные вопросы. (...) Обмен мнениями и по Украине состоялся, и в целом по международной обстановке», — уточнил он.

Песков отметил, что в ходе переговоров еще раз было констатировано существенное совпадение позиций и подходов Москвы и Пекина в отношении того, что происходит в мире. Кроме того, российский лидер и председатель КНР наметили основные параметры дальнейших контактов и продолжения диалога.

Ранее Си Цзиньпин оценил отношения России и Китая. Он заявил, что за прошедшее десятилетие взаимодействие двух государств приобрело беспрецедентный и уникальный характер.