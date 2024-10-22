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23:59, 22 октября 2024Спорт

«Реал» отыграл два мяча и разгромил дортмундскую «Боруссию» в матче Лиги чемпионов

«Реал» дома отыграл два мяча и разгромил «Боруссию» в матче Лиги чемпионов

Фото: Susana Vera / Reuters

Мадридский «Реал» на своем поле разгромил дортмундскую «Боруссию» в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 22 октября, и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. На перерыв гости ушли, ведя со счетом 2:0. Отличились Дониэлл Мален и Джейми Байно-Гиттенс. Во втором тайме сливочные забили пять мячей и одержали волевую победу. Хет-трик на счету Винисиуса Жуниора, еще по голу забили Лукас Васкес и Антонио Рюдигер.

«Реал» набрал шесть очков и находится на девятом месте. «Боруссия» с шестью очками занимает пятую строчку.

«Реал» в следующем туре 5 ноября на своем поле примет «Милан». Боруссия в тот же день дома встретится с австрийским «Штурмом».

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      Алексей Гусев
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