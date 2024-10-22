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15:46, 22 октября 2024Наука и техника

«Роскосмос» заявил о перспективе увеличения числа частных спутников

«Роскосмос»: к 2030 году число частных спутников может вырасти в восемь раз

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

К 2030 году на околоземной орбите число российских частных спутников может вырасти в восемь раз. О вероятных перспективах на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике заявила статс-секретарь — заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Ольга Вилкова. Ее слова передают РИА Новости.

«Сейчас в национальном регистре у нас зарегистрировано 129 частных космических аппаратов. По данным частных компаний, к 2030 году количество частных космических объектов составит до тысячи», — сказала чиновник.

В июле глава корпорации Юрий Борисов в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что серьезных предложений от частных предприятий по ракетостроению в России пока не наблюдается.

В том же месяце он сообщил, что «Роскосмосу» и частным компаниям нужно добиваться финансирования для производства 400 спутников год.

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      Иван Потапов
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