«Роскосмос» заявил о перспективе увеличения числа частных спутников

«Роскосмос»: к 2030 году число частных спутников может вырасти в восемь раз

К 2030 году на околоземной орбите число российских частных спутников может вырасти в восемь раз. О вероятных перспективах на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике заявила статс-секретарь — заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Ольга Вилкова. Ее слова передают РИА Новости.

«Сейчас в национальном регистре у нас зарегистрировано 129 частных космических аппаратов. По данным частных компаний, к 2030 году количество частных космических объектов составит до тысячи», — сказала чиновник.

В июле глава корпорации Юрий Борисов в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что серьезных предложений от частных предприятий по ракетостроению в России пока не наблюдается.

В том же месяце он сообщил, что «Роскосмосу» и частным компаниям нужно добиваться финансирования для производства 400 спутников год.