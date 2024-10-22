Россиян предупредили о способном вызвать рак линолеуме

Химик Гервальд: ПВХ-линолеум может вызвать рак

Один из наиболее популярных видов линолеума — с ПВХ-покрытием — способен спровоцировать развитие онкологических заболеваний, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» кандидат химических наук, доцент кафедры ХТВМС РТУ МИРЭА Александр Гервальд.

«Такой линолеум может содержать хлор, фталаты, свинец, кадмий и другие опасные вещества. Самыми опасными являются фталаты, которы могут выделяться непосредственно в процессе использования изделий из ПВХ. Они становятся причиной нарушения работы печени и почек и возникновения онкологических заболеваний», — рассказал химик.

Свинец и кадмий, также присутствующие в составе ПВХ-линолеума, как предупредил Гервальд, являются нейротоксинами, которые, при длительном воздействии, способны вызывать нарушения в работе центральной нервной системы, а также почечные заболевания.

«В плохо проветриваемых помещениях возможно накопление в воздухе опасных веществ, многие из которых являются канцерогенами. Риск выделения вредных испарений увеличивается при нагревании линолеума, например, при воздействии солнечных лучей. Их вдыхание может приводить к головным болям, головокружению, тошноте, раздражению слизистых и раздражению кожных покровов, а при длительном воздействии — к поражений нервной и сердечно-сосудистой систем, и онкологии», — перечислил собеседник «Ленты.ру».

Кроме того, опасны, по словам химика, и производство, утилизация такого линолеума, которые ведут к загрязнению атмосферы токсичными веществами.

Ранее проктолог, онколог, хирург Елена Смирнова рассказала, при появлении каких симптомов нужно насторожиться и обратиться к врачу. По словам доктора, если у человека постоянные боли в животе и изжога, тошнота и рвота, тяжесть в животе и вздутие, а также проблемы со стулом, особенно появление в нем крови, ему требуется медицинская помощь.