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13:38, 22 октября 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение на 22 и 23 октября

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей Кубани опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, во вторник, 22 октября, и среду, 23 октября, местами в северо-восточных районах Кубани ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

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В связи с этим спасатели призвали россиян соблюдать меры безопасности. В частности, сотрудники МЧС напомнили жителям и гостям региона о запрете пользования открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев.

«Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу, и у вас нет возможности локализовать его быстро, покиньте опасную зону, двигаясь перпендикулярно направлению движения огня», — говорится в сообщении.

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      Фариза Бацазова
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