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10:37, 22 октября 2024Силовые структуры

Россиянин несколько лет насиловал несовершеннолетних и был задержан

В Тюменской области суд арестовал мужчину, который насиловал несовершеннолетних

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Тюменской области суд арестовал 24-летнего местного жителя, который несколько лет насиловал несовершеннолетних. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Мужчина будет под стражей до 10 декабря. Фигурант проходит обвиняемым по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Он свою вину не признает.

По версии следствия, с 2014 по 2016 год мужчина совершал в отношении детей младше 14 лет насильственные действия сексуального характера. В августе 2018 года он сделал то же самое в отношении школьницы, которой еще не исполнилось 16 лет.

Ранее в Нижнем Новгороде задержали рецидивиста за изнасилование молодой женщины дважды.

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