Россиянин познакомился с девушкой и изнасиловал ее в подъезде

В Москве задержан подозреваемый в изнасиловании девушки после знакомства

В Москве задержали подозреваемого в изнасиловании девушки в подъезде жилого дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Москве.

По данным следствия, 17 октября молодой человек познакомился с девушкой на сайте знакомств и предложил встретиться. Во время встречи преступник насильно затащил жертву в подъезд жилого дома, где и совершил насильственные действия.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 131 («Изнасилование») УК РФ.

Ранее сообщалось, что россиянин изнасиловал 14-летнюю сестру и расправился с ней.