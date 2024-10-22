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18:08, 22 октября 2024Силовые структуры

Россиянин познакомился с девушкой и изнасиловал ее в подъезде

В Москве задержан подозреваемый в изнасиловании девушки после знакомства

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве задержали подозреваемого в изнасиловании девушки в подъезде жилого дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Москве.

По данным следствия, 17 октября молодой человек познакомился с девушкой на сайте знакомств и предложил встретиться. Во время встречи преступник насильно затащил жертву в подъезд жилого дома, где и совершил насильственные действия.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 131 («Изнасилование») УК РФ.

Ранее сообщалось, что россиянин изнасиловал 14-летнюю сестру и расправился с ней.

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      Артем Соколов
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