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11:49, 22 октября 2024Ценности

Россиянка выгуляла собаку в шубе

Жительница Москвы нарядила собаку в шубу и выгуляла ее в городе

Фото: Marcus Brandt / Globallookpress.com

Жительница Москвы нарядила собаку в шубу и выгуляла ее в городе. Соответствующий снимок публикует Telegram-канал «Новости Москвы».

На размещенном снимке видно, как животное породы чихуахуа светлого серо-бежевого оттенка одето в изделие из меха. При этом на шее собаки размещен поводок.

Хозяйка четвероногого, в свою очередь, шла рядом в замшевых коричневых сапогах и удлиненном пальто, держа в руках черную большую сумку.

Ранее в октябре Ирина Шейк выгуляла собаку с сумкой за сотни тысяч рублей. Манекенщица вышла на улицу в черном пиджаке с отделкой из искусственного меха и брендированными пуговицами Chanel, держа в руках поводок с маленькой собакой.

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      Екатерина Ештокина
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