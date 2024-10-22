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14:28, 22 октября 2024Россия

Россиянку покусали в алкомаркете

Жительницу Санкт-Петербурга покусали в алкомаркете

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Жительницу Санкт-Петербурга покусали в сетевом алкомаркете на Большом проспекте, пишет «Фонтанка».

По сведениям издания, в торговом зале на россиянку набросилась незнакомка. Суть конфликта не уточняется.

После инцидента женщина обратилась в травмпункт. Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь — у нее было расцарапано лицо, а также зафиксированы следы чужих зубов на пальце.

Ранее в Санкт-Петербурге незнакомая женщина укусила мужчину. В больнице ему диагностировали укушенную ссадину левой теменной области головы.

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      Елена Торубарова
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