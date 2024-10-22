Россиянку покусали в алкомаркете

Жительницу Санкт-Петербурга покусали в алкомаркете

Жительницу Санкт-Петербурга покусали в сетевом алкомаркете на Большом проспекте, пишет «Фонтанка».

По сведениям издания, в торговом зале на россиянку набросилась незнакомка. Суть конфликта не уточняется.

После инцидента женщина обратилась в травмпункт. Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь — у нее было расцарапано лицо, а также зафиксированы следы чужих зубов на пальце.

Ранее в Санкт-Петербурге незнакомая женщина укусила мужчину. В больнице ему диагностировали укушенную ссадину левой теменной области головы.