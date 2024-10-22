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15:38, 22 октября 2024Экономика

Российский авторынок потерял второе место в европейском рейтинге

«Автостат»: авторынок России опустился на третье место в европейском рейтинге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В сентябре российский автомобильный рынок опустился со второго на третье место в Европе. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Оказалось, что по итогам первого месяца осени в России продали 150 879 новых легковых автомобилей. На первом месте рейтинга разместилась Великобритания, где в сентябре удалось продать 275 239 автомобилей. Это на процент больше, чем в аналогичный месяц прошлого года. Следом за Соединенным Королевством идет Германия с показателем в 208 848 новых легковушек.

Четвертое место заняла Франция — больше 139 тысяч проданных автомобилей, а пятое — Италия, где реализовали 121 725 машин.

Ранее сообщалось, что по итогам сентября в РФ ввезли рекордное за последние 16 лет количество легковых автомобилей с пробегом и без. В годовом выражении прирост составил 17 процентов.

За девять месяцев в России реализовали 1,15 миллиона новых легковых автомобилей. Показатель аналогичного периода 2023 года был превышен на 61 процент.

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      Кирилл Луцюк
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