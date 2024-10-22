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11:09, 22 октября 2024Бывший СССР

Шор заявил о намерении юридически оспорить итоги референдума о вступлении Молдавии в ЕС

Шор: оппозиция оспорит итоги референдума о вступлении Молдавии в ЕС

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Оппозиция Молдавии будет оспаривать итоги референдума о вступлении республики в Европейский союз. Об этом заявил лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Мы будем это [итоги референдума] оспаривать юридически», — заявил Шор.

Ранее Центральная избирательная комиссия Молдавии огласила результаты референдума о вступлении в Евросоюз. Евроинтеграцию поддержали 50,46 процента граждан. До этого стало известно, что молдавская диаспора в Европе оказала сильное влияние на прошедшие в республике выборы.

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      Илья Таксюр
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