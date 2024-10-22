Милонов высказался о связи ширины штанин с ЛГБТ

Депутат Милонов высказался о связи ширины штанин с принадлежностью к ЛГБТ

Зампред думского комитета по вопросам семьи Виталий Милонов высказался о связи ширины штанин с принадлежностью к ЛГБТ-сообществу (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Интервью с ним публикует портал 360.ru.

Общественник Элина Жгутова ранее заявила, что ношение узких джинсов провоцирует мужчин на вступление в ряды ЛГБТ. Однако Милонов не согласился с ней, отметив при этом неактуальность такой модели брюк. «Я считаю, что узкие джинсы носить сейчас не стоит, хотя это не имеет никакого отношения к нравственности общества», — отметил депутат.

В апреле Виталий Милонов поддержал идею проверять сексуальную ориентацию чиновников и депутатов.

В конце ноября 2023 года Верховный суд России признал международное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его на территории страны. Годом ранее был принят закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Он предусматривает запрет на распространение информации об ЛГБТ и пропаганду педофилии.