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14:12, 22 октября 2024Экономика

Скульптура девочки с цветами напугала жителей российского города

Возрожденная скульптура девочки с цветами напугала жителей Махачкалы

Фото: Иван Дуплик / Фотобанк Лори

Жители Махачкалы испугались возрожденной скульптуры девочки с цветами, сообщает «Подъем».

Оригинал скульптуры спилили в 1990-х и отдали на металлолом. Старая скульптура изображает хрупкого ребенка с цветами. Ее «наследница» коренаста, непропорциональна, а также обладает «руками, как у орангутанга, щеками, как у хомяка», прокомментировали местные жители. У новой «девочки» также массивные ноги, стопы, и увеличена грудь.

Новый памятник планировали установить на том же месте, что и старый, в Советском районе города. Теперь же известно, что окончательное решение по новому памятнику пока не принято, рассказали в администрации. Скульптуру могут переделать, либо установить в другом месте — его должны выбрать сами горожане.

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Автор новой скульптуры неизвестен. В мэрии города не стали раскрывать, работал ли над ней один человек, но отметили, что «художник так увидел». «Не думаю, что хороший скульптор мог бы девочку семи лет увидеть такой. Поэтому, скорее всего, это были "художники"», — сказали там.

Ранее в Бологом Тверской области отправленный на реставрацию бюст Владимира Высоцкого оказался выброшен. Памятник нашли стоящим в бурьяне у железнодорожного вокзала. Бюст и постамент были разделены, но не повреждены.

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      Мария Черкасова
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