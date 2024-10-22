США пообещали ужесточить санкции против России

Йеллен: США ужесточат санкции против России на следующей неделе

Администрация Соединенных Штатов на следующей неделе ужесточит санкции, введенные против России, заявила министр финансов США Джанет Йеллен. Ее цитирует ТАСС.

По ее словам, Вашингтон продолжает бороться с тем, как Россия обходит рестрикции. Йеллен заверила, что санкции распространятся на третьи страны, снабжающие Россию критическими важными для ее армии материалами.

Она добавила, что США уже ужесточили санкции. Теперь они могут вводить их против финансовых учреждений в третьих странах.

Ранее помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт пообещал, что его страна не перестанет «закручивать гайки» в отношении сжиженного природного газа из России. Цель такой политики — снизить нефтегазовые доходы РФ и лишить ее средств на продолжение боевых действий на Украине.