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19:03, 22 октября 2024Экономика

США пообещали ужесточить санкции против России

Йеллен: США ужесточат санкции против России на следующей неделе

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Администрация Соединенных Штатов на следующей неделе ужесточит санкции, введенные против России, заявила министр финансов США Джанет Йеллен. Ее цитирует ТАСС.

По ее словам, Вашингтон продолжает бороться с тем, как Россия обходит рестрикции. Йеллен заверила, что санкции распространятся на третьи страны, снабжающие Россию критическими важными для ее армии материалами.

Она добавила, что США уже ужесточили санкции. Теперь они могут вводить их против финансовых учреждений в третьих странах.

Ранее помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт пообещал, что его страна не перестанет «закручивать гайки» в отношении сжиженного природного газа из России. Цель такой политики — снизить нефтегазовые доходы РФ и лишить ее средств на продолжение боевых действий на Украине.

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      Кирилл Луцюк
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