Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:00, 22 октября 2024Интернет и СМИ

Звезда OnlyFans пожаловалась на превратившего ее жизнь в ад преследователя

Фенелла Фокс

Фенелла Фокс. Фото: @fenellascorner

Популярная британская модель платформы по продаже откровенного контента OnlyFans Фенелла Фокс пожаловалась на преследования мужчины, превратившего ее жизнь в ад. Подробностями она поделилась в разговоре с The Sun.

Фокс рассказала, что познакомилась с мужчиной в баре. Когда новый знакомый узнал о ее работе на OnlyFans, то начал заваливать модель сообщениями с угрозами. «Он неоднократно присылал мне длинные, очень подробные сообщения ужасающего содержания. (...) В каждом из них описывалась, как он будет насиловать и пытать меня», — заявила она.

Звезда OnlyFans призналась, что из-за регулярных угроз она перестала покидать дом. «Я боялась выходить на улицу, все необходимое мне привозили курьеры», — вспомнила Фокс.

В результате модели пришлось переехать из Великобритании в Австралию. Она уточнила, что в новой стране чувствует себя безопаснее.

Ранее Фокс раскрыла свой заработок на OnlyFans. Она сообщила, что получает 12 тысяч фунтов стерлингов (1,3 миллиона рублей) в месяц.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      У части карт Visa и Mastercard истекут сертификаты безопасности. Чем это грозит россиянам?

      В Грузии заявили о призыве Запада повоевать с Россией несколько дней

      В российском регионе помутнела река

      Россиян на борту разбившегося в Судане самолета отправил брату видео

      Женщина увидела рай и ад во время клинической смерти

      Звезда OnlyFans пожаловалась на превратившего ее жизнь в ад преследователя

      Губернатор раскрыл подробности попытки атаки ВСУ на Орловскую область

      Альфонс обманул российскую студентку на более чем полтора миллиона рублей и был задержан

      В Харьковской области заявили о перевесе России

      Экс-тренер «Зенита» назвал катастрофой получение российского гражданства бразильцем клуба

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше