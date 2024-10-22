Звезда OnlyFans пожаловалась на превратившего ее жизнь в ад преследователя

Популярная британская модель платформы по продаже откровенного контента OnlyFans Фенелла Фокс пожаловалась на преследования мужчины, превратившего ее жизнь в ад. Подробностями она поделилась в разговоре с The Sun.

Фокс рассказала, что познакомилась с мужчиной в баре. Когда новый знакомый узнал о ее работе на OnlyFans, то начал заваливать модель сообщениями с угрозами. «Он неоднократно присылал мне длинные, очень подробные сообщения ужасающего содержания. (...) В каждом из них описывалась, как он будет насиловать и пытать меня», — заявила она.

Звезда OnlyFans призналась, что из-за регулярных угроз она перестала покидать дом. «Я боялась выходить на улицу, все необходимое мне привозили курьеры», — вспомнила Фокс.

В результате модели пришлось переехать из Великобритании в Австралию. Она уточнила, что в новой стране чувствует себя безопаснее.

Ранее Фокс раскрыла свой заработок на OnlyFans. Она сообщила, что получает 12 тысяч фунтов стерлингов (1,3 миллиона рублей) в месяц.