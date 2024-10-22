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15:31, 22 октября 2024Забота о себе

Стоматолог назвал самые опасные для зубов напитки

Стоматолог Лысенков: для зубов вредны газированные напитки и алкоголь

Фото: Brooke Cagle / Unsplash

Некоторые напитки влияют на здоровье зубов особенно негативно, предупредил стоматолог-терапевт Павел Лысенков. Самые опасные для зубов напитки он назвал в беседе с «Газетой.Ru».

Самыми вредными он назвал газированные напитки, поскольку большое количество сахара в них — идеальная питательная среда для бактерий, ускоряющих развитие кариеса. Помимо сахара, газированные напитки содержат кислоты, негативно влияющие на зубную эмаль, объяснил Лысенков.

Кроме того, стоматолог указал на то, что регулярное потребление алкоголя может стать причиной ксеростомии — состояния, при котором полость рта недостаточно увлажняется слюной. «При нем патогенные бактерии быстрее распространяются и вызывают воспалительные заболевания слизистой оболочки», — рассказал врач.

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При употреблении чая и кофе он призвал следить за количеством сахара и учитывать температуру напитка, поскольку чередование высоких и низких температур ведет к микротрещинам на поверхности зубов. Чтобы снизить вред от напитков для зубов, Лысенков дал совет пить сладкие и газированные напитки через трубочку — так напиток будет попадать сразу вглубь полости рта и затем в горло. После питья врач порекомендовал ополаскивать полость рта водой, использовать ополаскиватель или жевательную резинку с ксилитом, нейтрализующие действие сахаров и кислот и увлажняющие слизистые оболочки.

Ранее гастроэнтеролог Елена Иванина посоветовала воздержаться от еды и некоторых напитков во время путешествия на самолете. По словам Иваниной, изменение давления воздуха и то, что самолет движется, приводит к тому, что переваренная пища не может нормально передвигаться по желудочно-кишечному тракту.

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      Александра Лисица
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