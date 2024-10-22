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18:08, 22 октября 2024Путешествия

Турист накормил бегемота пластиковым пакетом и разгневал пользователей сети

В сафари-парке в Индонезии турист накормил бегемота пластиковым пакетом, попал на видео и разгневал пользователей сети. Ролик распространился в TikTok, на что обратило внимание издание The Cool Down.

На кадрах запечатлен серебристый автомобиль, остановившийся у водопоя рядом с бегемотом. Высунувшийся из машины турист дразнит дикое животное морковкой, а затем кидает в его разинутую пасть пластиковый пакет. Запись обрывается, когда бегемот пытается пережевать «угощение».

Пользователи сети раскритиковали путешественника за такой необдуманный поступок. «Это ужасно», «Бедное животное», «Серьезно, ты что, идиот?», «Зачем вообще это делать?» — писали юзеры.

Ранее в Индии леопард попытался забраться в туристический автобус через окно и попал на видео. Запись была сделана в национальном парке Баннергхатта в штате Карнатака.

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      Марк Успенский
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