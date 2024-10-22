Туристка пошла испражниться на пляже и подверглась нападению дикого зверя

9news: туристка подверглась нападению собаки динго на пляже в Австралии

В Австралии туристка подверглась нападению дикого зверя на пляже. Подробности сообщил канал 9news.

Утром 20 октября женщина отдыхала на побережье острова Кгари вместе с группой иностранцев. Когда она пошла испражниться в укромном месте, к ней приблизился самец собаки динго.

У туристки не было палки, чтобы отогнать животное, и она побежала от него. Пес погнался за ней и укусил ее за бедро. Динго отогнали местные жители, которые услышали шум. Нынешнее состояние женщины не уточняется.

Ранее в Индии леопард попытался забраться в туристический автобус. Очевидцы сняли произошедшее на видео.