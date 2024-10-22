Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:05, 22 октября 2024Путешествия

Туристка пошла испражниться на пляже и подверглась нападению дикого зверя

9news: туристка подверглась нападению собаки динго на пляже в Австралии

Фото: Queensland Department of Environment and Science

В Австралии туристка подверглась нападению дикого зверя на пляже. Подробности сообщил канал 9news.

Утром 20 октября женщина отдыхала на побережье острова Кгари вместе с группой иностранцев. Когда она пошла испражниться в укромном месте, к ней приблизился самец собаки динго.

У туристки не было палки, чтобы отогнать животное, и она побежала от него. Пес погнался за ней и укусил ее за бедро. Динго отогнали местные жители, которые услышали шум. Нынешнее состояние женщины не уточняется.

Ранее в Индии леопард попытался забраться в туристический автобус. Очевидцы сняли произошедшее на видео.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      «Знаменитая техника, которая якобы не горит». ВСУ пригнали Abrams в Курскую область. Подбитый танк попал на видео

      Генпрокурор Украины подал в отставку

      Клава Кока впервые прокомментировала разрыв с бойфрендом

      Россиянам назвали подлежащие увеличению в связи с повышения МРОТ выплаты

      Раскрыт настоящий источник глобальных выбросов метана

      Российские таможенники задержали иностранку с украшениями на миллионы рублей

      В МИД пригрозили Польше из-за решения закрыть консульство России

      Туристка пошла испражниться на пляже и подверглась нападению дикого зверя

      Полиция Молдавии начала расследование сотни случаев подкупа на голосовании

      Аналитик объяснил увеличение поставок российского СПГ в Европу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше