Туристы сняли на видео редкого леопарда во время прогулки по нацпарку

Туристы сняли на видео дальневосточного леопарда во время прогулки по нацпарку

Туристы сняли на видео редкого леопарда во время прогулки по нацпарку «Земля леопарда». Об этом пишет Telegram-канал дирекции заповедников.

Группа туристов под руководством гида несколько дней обследовала территорию природного комплекса в рамках тура «По следам больших кошек». В пути они обнаружили маркировочное дерево и направили на него фотоловушку. Через некоторое время камера зафиксировала дальневосточного леопарда Leo 225M по имени Бархат, который потерся о ствол, оставив тем самым метку.

«Леопарды, как и многие представители семейства кошачьих, могут метить объекты, потеревшись о них щеками, на которых у них расположены запаховые железы», — уточнили специалисты нацпарка.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае снежный барс оставил сородичам особую метку.