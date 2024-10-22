Туристы сняли на видео редкого леопарда во время прогулки по нацпарку «Земля леопарда». Об этом пишет Telegram-канал дирекции заповедников.
Группа туристов под руководством гида несколько дней обследовала территорию природного комплекса в рамках тура «По следам больших кошек». В пути они обнаружили маркировочное дерево и направили на него фотоловушку. Через некоторое время камера зафиксировала дальневосточного леопарда Leo 225M по имени Бархат, который потерся о ствол, оставив тем самым метку.
«Леопарды, как и многие представители семейства кошачьих, могут метить объекты, потеревшись о них щеками, на которых у них расположены запаховые железы», — уточнили специалисты нацпарка.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае снежный барс оставил сородичам особую метку.