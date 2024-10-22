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17:17, 22 октября 2024Моя страна

Туристы сняли на видео редкого леопарда во время прогулки по нацпарку

Туристы сняли на видео дальневосточного леопарда во время прогулки по нацпарку

Кадр: Telegram-канал «Земля леопарда» — дирекция заповедников»

Туристы сняли на видео редкого леопарда во время прогулки по нацпарку «Земля леопарда». Об этом пишет Telegram-канал дирекции заповедников.

Группа туристов под руководством гида несколько дней обследовала территорию природного комплекса в рамках тура «По следам больших кошек». В пути они обнаружили маркировочное дерево и направили на него фотоловушку. Через некоторое время камера зафиксировала дальневосточного леопарда Leo 225M по имени Бархат, который потерся о ствол, оставив тем самым метку.

«Леопарды, как и многие представители семейства кошачьих, могут метить объекты, потеревшись о них щеками, на которых у них расположены запаховые железы», — уточнили специалисты нацпарка.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае снежный барс оставил сородичам особую метку.

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      Мария Винар
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