В российском заповеднике снежный барс оставил сородичам особую метку

В Саяно-Шушенском заповеднике снежный барс оставил сородичам особую метку

В Красноярском крае снежный барс оставил сородичам особую метку. Соответствующее видео публикует Саяно-Шушенский заповедник во «ВКонтакте».

На размещенных кадрах запечатлен ирбис, который решил потереться мордой о камень. Можно заметить, что одновременно с этим действием он начал скрести землю задними лапами.

Сотрудники российского природного комплекса объяснили, что таким образом снежные барсы оставляют сородичам послания, с помощью которых можно узнать об их местонахождении.

Ранее сообщалось, что в Приморье олень необычным способом предупредил сородичей о приближении дальневосточного леопарда. Тогда фотоловушка запечатлела прогуливающегося по заповеднику хищника. В какой-то момент на фоне прозвучал громкий свист.