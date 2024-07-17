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16:26, 17 июля 2024Моя страна

В российском заповеднике снежный барс оставил сородичам особую метку

В Саяно-Шушенском заповеднике снежный барс оставил сородичам особую метку

В Красноярском крае снежный барс оставил сородичам особую метку. Соответствующее видео публикует Саяно-Шушенский заповедник во «ВКонтакте».

На размещенных кадрах запечатлен ирбис, который решил потереться мордой о камень. Можно заметить, что одновременно с этим действием он начал скрести землю задними лапами.

Сотрудники российского природного комплекса объяснили, что таким образом снежные барсы оставляют сородичам послания, с помощью которых можно узнать об их местонахождении.

Ранее сообщалось, что в Приморье олень необычным способом предупредил сородичей о приближении дальневосточного леопарда. Тогда фотоловушка запечатлела прогуливающегося по заповеднику хищника. В какой-то момент на фоне прозвучал громкий свист.

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      Мария Винар
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