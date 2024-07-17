В российском заповеднике снежный барс оставил сородичам особую метку

В Красноярском крае снежный барс оставил сородичам особую метку. Соответствующее видео публикует Саяно-Шушенский заповедник во «ВКонтакте».
На размещенных кадрах запечатлен ирбис, который решил потереться мордой о камень. Можно заметить, что одновременно с этим действием он начал скрести землю задними лапами.
Сотрудники российского природного комплекса объяснили, что таким образом снежные барсы оставляют сородичам послания, с помощью которых можно узнать об их местонахождении.
Ранее сообщалось, что в Приморье олень необычным способом предупредил сородичей о приближении дальневосточного леопарда. Тогда фотоловушка запечатлела прогуливающегося по заповеднику хищника. В какой-то момент на фоне прозвучал громкий свист.