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19:19, 22 октября 2024Россия

Украина атаковала российский регион ракетами и беспилотниками

Курский губернатор Смирнов сообщил о четырех сбитых над регионом ракетах
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Украина атаковала Курскую область ракетами и беспилотниками. Об этом сообщил губернатор российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По его словам, российским военным удалось сбить четыре ракеты и два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа.

Губернатор поблагодарил военнослужащих, а также посоветовал гражданам не приближаться к обломкам снарядов и звонить в случае их обнаружения по номеру 112.

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В этот же день Минобороны России показало кадры внезапных ударов по солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. На снятых сверху кадрах виден лежащий в окопе боец. Дрон сбрасывает на него взрывное устройство, после чего солдат пытается откатиться, но не успевает.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

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      Никита Абрамов
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