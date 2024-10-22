Украина атаковала российский регион ракетами и беспилотниками

Курский губернатор Смирнов сообщил о четырех сбитых над регионом ракетах

Украина атаковала Курскую область ракетами и беспилотниками. Об этом сообщил губернатор российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По его словам, российским военным удалось сбить четыре ракеты и два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа.

Губернатор поблагодарил военнослужащих, а также посоветовал гражданам не приближаться к обломкам снарядов и звонить в случае их обнаружения по номеру 112.

В этот же день Минобороны России показало кадры внезапных ударов по солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. На снятых сверху кадрах виден лежащий в окопе боец. Дрон сбрасывает на него взрывное устройство, после чего солдат пытается откатиться, но не успевает.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.